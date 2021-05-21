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Стало известно, когда ЕС введет паспорта вакцинации

Пятница, 21 мая 2021, 07:28

Сертификаты вакцинации введут в Евросоюзе с 1 июля.

Источник: DW

Детали: Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала меру "важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно".

Учитываться будут в том числе прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в Евросоюзе.

Ранее Европарламент хотел ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Предыстория:

  • 17 марта Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.
  • 25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по этому предложению.
  • На запуск "паспортов вакцинации" больше всего надеются страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, рассчитывая таким образом частично "спасти" следующий сезон.
  • В правительстве заявили, что готовятся внедрить в Украине так называемые "паспорта вакцинации", подтверждающие прививки от коронавируса и в ближайшем будущем могут стать "пропуском" для въезда в ЕС.

Темы: ЕСвакцинация


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