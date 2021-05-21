Стало известно, когда ЕС введет паспорта вакцинации

Сертификаты вакцинации введут в Евросоюзе с 1 июля.

Источник: DW

Детали: Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала меру "важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно".

Учитываться будут в том числе прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в Евросоюзе.

Ранее Европарламент хотел ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

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