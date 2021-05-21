Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дугарь підтвердила, що листується з Зеленським

П'ятниця, 21 травня 2021, 10:11
Дугарь підтвердила, що листується з Зеленським
Фото Anatolii Dybets

Військова медсестра Яна Дугарь, яку обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, підтвердила, що справді листується з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: пост Дугарь у Facebook  

Пряма мова: "Мені надходить чимало запитань стосовно пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так!!! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла!".

Деталі: Дугарь зазначила, що "листування між двома і більше людьми – це нормально", і що їй "важливо було донести свою історію, бачення і переживання" від того, що відбувається зі нею та іншими обвинуваченими у цій справі – Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком.  

Вона також попросила "поставитись з розумінням" до приватності її спілкування з Зеленським і додала, що "головний бій за правду – попереду".

Передісторія:

  • 20 травня під час пресконференції Зеленський розповів усій державі, що переписується з Дугарь, а потім показав переписку одному з журналістів. Президент сказав, що переписка з Дугарь не є випадковою. "Якби я вірив, що ця дівчина має відношення до вбивства, я б не переписувався", – додав він.
  • Пізніше адвокат Дугарь Микола Ореховський заявив, що вона наразі відмовляється коментувати заяви президента Володимира Зеленського про їхнє листування.

 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Справа ШереметаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Справа Шеремета
Суд у справі вбивства Шеремета через 3 роки починається з початку
6 років після вбивства Шеремета: під час війни суд зупинився, всі обвинувачені на свободі
Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку, але дозволив зняти електронний браслет
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: