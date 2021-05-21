Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дугарь підтвердила, що листується з Зеленським

П'ятниця, 21 травня 2021, 10:11
Фото Anatolii Dybets

Військова медсестра Яна Дугарь, яку обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, підтвердила, що справді листується з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: пост Дугарь у Facebook  

Пряма мова: "Мені надходить чимало запитань стосовно пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так!!! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла!".

Деталі: Дугарь зазначила, що "листування між двома і більше людьми – це нормально", і що їй "важливо було донести свою історію, бачення і переживання" від того, що відбувається зі нею та іншими обвинуваченими у цій справі – Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком.  

Вона також попросила "поставитись з розумінням" до приватності її спілкування з Зеленським і додала, що "головний бій за правду – попереду".

Передісторія:

  • 20 травня під час пресконференції Зеленський розповів усій державі, що переписується з Дугарь, а потім показав переписку одному з журналістів. Президент сказав, що переписка з Дугарь не є випадковою. "Якби я вірив, що ця дівчина має відношення до вбивства, я б не переписувався", – додав він.
  • Пізніше адвокат Дугарь Микола Ореховський заявив, що вона наразі відмовляється коментувати заяви президента Володимира Зеленського про їхнє листування.

 

Українська правда
Теми: Справа ШереметаЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Збиття літака МАУ в Ірані було терористичним актом – суд Канади

Стало відомо, коли ЄС введе паспорти вакцинації

Серед країн Європи Україна лишається в 10-ці лідерів за смертністю від коронавірусу

Байден пообіцяв відновити ізраїльський "Залізний купол" і допомогти Газі

"Північний потік-2": у Сенат США внесли законопроєкт про санкції без винятків

фото, відеоКозак залишив Україну літаком, яким користується білоруський олігарх – "Схеми"

Усі новини...
Справа Шеремета
Дугарь подумає, чи коментувати "листування з Зеленським" – адвокат
Захист каже, що Порошенко вигадав домовленість про зустріч з Антоненком в офісі "ЄС"
Зеленський допускає, що до вбивства Шеремета може бути причетна контррозвідка СБУ
Останні новини
10:33
Скоро буде мільйон вакцинованих проти COVID першою дозою в Україні
10:11
Дугарь підтвердила, що листується з Зеленським
09:56
Посла Португалії викликали до МЗС через дані про блокування згадки про депортацію кримських татар
09:48
Ейфелеву вежу відкриють для відвідувачів у липні
09:45
фотоНа Франківщині лісовоз впав з моста в річку: є загиблі
09:42
Меркель оголосила про майбутні переговори зі США щодо Росії
09:39
відео $2 мільйони на порятунок сина активіста Євромайдану Свічинського зібрали
09:22
Українські зірки закликали вийти на пробіжку заради маленької дівчинки
09:14
"Бориспіль" отримав півтора мільярда збитків
08:54
Спецслужби Ірландії вважають, що систему служби охорони здоров'я атакували хакери з РФ
Усі новини...