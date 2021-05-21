Дугарь підтвердила, що листується з Зеленським
Військова медсестра Яна Дугарь, яку обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, підтвердила, що справді листується з президентом Володимиром Зеленським.
Джерело: пост Дугарь у Facebook
Пряма мова: "Мені надходить чимало запитань стосовно пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так!!! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла!".
Деталі: Дугарь зазначила, що "листування між двома і більше людьми – це нормально", і що їй "важливо було донести свою історію, бачення і переживання" від того, що відбувається зі нею та іншими обвинуваченими у цій справі – Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком.
Вона також попросила "поставитись з розумінням" до приватності її спілкування з Зеленським і додала, що "головний бій за правду – попереду".
Передісторія:
- 20 травня під час пресконференції Зеленський розповів усій державі, що переписується з Дугарь, а потім показав переписку одному з журналістів. Президент сказав, що переписка з Дугарь не є випадковою. "Якби я вірив, що ця дівчина має відношення до вбивства, я б не переписувався", – додав він.
- Пізніше адвокат Дугарь Микола Ореховський заявив, що вона наразі відмовляється коментувати заяви президента Володимира Зеленського про їхнє листування.