Дугарь підтвердила, що листується з Зеленським

Військова медсестра Яна Дугарь, яку обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, підтвердила, що справді листується з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: пост Дугарь у Facebook

Пряма мова: "Мені надходить чимало запитань стосовно пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так!!! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла!".

Деталі: Дугарь зазначила, що "листування між двома і більше людьми – це нормально", і що їй "важливо було донести свою історію, бачення і переживання" від того, що відбувається зі нею та іншими обвинуваченими у цій справі – Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком.

Вона також попросила "поставитись з розумінням" до приватності її спілкування з Зеленським і додала, що "головний бій за правду – попереду".

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