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Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским

Пятница, 21 мая 2021, 10:11

Военная медсестра Яна Дугарь, которую обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подтвердила, что действительно переписывается с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: пост Дугарь в Facebook

Прямая речь: "Мне поступает много вопросов относительно пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что имею с ним прямую переписку! Это действительно так!!! В свое время я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла!".

Детали: Дугарь отметила, что "переписка между двумя и более людьми – это нормально", и что ей "важно было донести свою историю, видение и переживание" от того, что происходит с ней и другими обвиняемыми в этом деле – Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко.

Она также попросила "отнестись с пониманием" к приватности ее общения с Зеленским и добавила, что "главный бой за правду – впереди".

Предыстория: 

  • 20 мая во время пресс-конференции Зеленский рассказал всей стране, что переписывается с Дугарь, а затем показал переписку одному из журналистов. Президент сказал, что переписка с Дугарь не случайна. "Если бы я верил, что эта девушка имеет отношение к убийству, я бы не переписывался",– добавил он.
  • Позже адвокат Дугарь Николай Ореховский заявил, что она пока отказывается комментировать заявления президента Владимира Зеленского об их переписке.

Украинская правда
Темы: Дело ШереметаЗеленский


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