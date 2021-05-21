Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским
Военная медсестра Яна Дугарь, которую обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подтвердила, что действительно переписывается с президентом Владимиром Зеленским.
Источник: пост Дугарь в Facebook
Прямая речь: "Мне поступает много вопросов относительно пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что имею с ним прямую переписку! Это действительно так!!! В свое время я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла!".
Детали: Дугарь отметила, что "переписка между двумя и более людьми – это нормально", и что ей "важно было донести свою историю, видение и переживание" от того, что происходит с ней и другими обвиняемыми в этом деле – Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко.
Она также попросила "отнестись с пониманием" к приватности ее общения с Зеленским и добавила, что "главный бой за правду – впереди".
Предыстория:
- 20 мая во время пресс-конференции Зеленский рассказал всей стране, что переписывается с Дугарь, а затем показал переписку одному из журналистов. Президент сказал, что переписка с Дугарь не случайна. "Если бы я верил, что эта девушка имеет отношение к убийству, я бы не переписывался",– добавил он.
- Позже адвокат Дугарь Николай Ореховский заявил, что она пока отказывается комментировать заявления президента Владимира Зеленского об их переписке.