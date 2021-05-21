Скоро буде мільйон вакцинованих проти COVID першою дозою в Україні

В Україні першу дозу вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу COVID-19, отримали 971 032 особи, другу дозу – 60 696 осіб.

Джерело: дашборд РНБО

Деталі: Загалом за майже три місяці, із 24 лютого, медики зробили 1 031 728 уколів для щеплення.

20 травня повторне щеплення отримали вдвічі більше людей, ніж перше: 12 626 і 6 287 відповідно.

За тиждень друге щеплення зробили 42 302 особам, перше – 30 874 особам.

За місяць перше щеплення отримали 218 739 осіб, а друге – 60 436 осіб.

Лідером щодо вакцинації і першою, і другою дозами є столиця Київ.

Віктор Ляшко, який став міністром охорони здоров'я 20 травня, у квітні заявляв, що до кінця року в Україні потрібно провести 47 мільйонів щеплень проти COVID-19, а перед призначенням говорив про 5 мільйонів вакцинованих за літо.