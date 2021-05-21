Скоро будет миллион вакцинированных против COVID первой дозой в Украине

В Украине первую дозу вакцины против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19, получили 971 032 человека, вторую дозу – 60 696 человек.

Источник: дашборда СНБО

Детали: Всего за почти три месяца, с 24 февраля, медики сделали 1 031 728 уколов для прививки.

20 мая повторную прививку получили вдвое больше людей, чем первую: 12 626 и 6 287 соответственно.

За неделю вторую прививку сделали 42 302 людям.

Лидером по вакцинации и первой, и второй дозами является столица Киев.