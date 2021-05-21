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Генсек НАТО у Парижі обговорив із Макроном ситуацію на Донбасі

П'ятниця, 21 травня 2021, 13:00

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Парижа обговорив присутність російських військ на кордоні України із французьким президентом Еммануелем Макроном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг розповів на брифінгу після зустрічі.

"Ми також обговорили ситуацію в Україні. Росія досі має війська в та навколо України. Зараз там більше військових, ніж під час недавньої ескалації. Тому нам потрібне мирне рішення", - сказав Столтенберг.

Він відзначив активну роль Франції у Нормандському форматі для вирішення ситуації на Донбасі.

"НАТО лишається пильним, тому що це частина російської агресивної поведінки. Водночас ми залишаємося вірні нашому двосторонньому підходу оборони та діалогу з Росією", - додав генсек.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сподівається завершити війну на Донбасі, інспіровану Росією, за президентства Владіміра Путіна.

Наразі між Україною та Росією йдуть переговори про можливість зустрічі президентів.

Зеленський також вважає, що Франція та Німеччина дещо послабили свої позиції щодо Росії.

Теми: ДонбасНАТО


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