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Генсек НАТО в Париже обсудил с Макроном ситуацию на Донбассе

Пятница, 21 мая 2021, 13:00
Генсек НАТО в Париже обсудил с Макроном ситуацию на Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Париж обсудил присутствие российских войск на границе Украины с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг рассказал на брифинге после встречи.

"Мы также обсудили ситуацию в Украине. Россия еще сохраняет войска в и вокруг Украины. Сейчас там больше военных, чем во время недавней эскалации. Поэтому нам нужно мирное решение", - сказал Столтенберг.

Он отметил активную роль Франции в Нормандском формате для разрешения ситуации в Донбассе.

"НАТО сохраняет бдительность, потому что это часть российской агрессивного поведения. В то же время мы остаемся верны нашему двустороннему подходу обороны и диалога с Россией", - добавил генсек.

Напомним, президент Владимир Зеленский надеется завершить войну на Донбассе, инспирированную Россией, при президентстве Владимира Путина.

Сейчас между Украиной и Россией идут переговоры о возможности встречи президентов.

Зеленский также считает, что Франция и Германия несколько ослабили свои позиции в отношении России.

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Темы: ДонбассНАТО
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