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Кулеба назвал условия для встречи Зеленского и Путина

Пятница, 21 мая 2021, 14:02
Кулеба назвал условия для встречи Зеленского и Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ключевыми условиями для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина разговор о Донбассе и Крыме.

Источник: Кулеба в интервью "Радио НВ"

Прямая речь: "Встреча состоится тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить те вопросы, которые для нас являются ключевыми…

Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме".

Детали: По словам Кулебы, встреча Путина и Зеленского рождается очень тяжело.

Он добавил, что украинская сторона готова к разговору, и его главная тема – это прекращение войны и мир в Украине.

При этом Кулеба считает, что решения принимает в России Владимир Путин, и никто другой.

Министр уверен, что если эта встреча состоится, то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать украинские интересы.

Напомним

  • Президент Владимир Зеленский надеется завершить войну, инспирированную Россией, при президентстве Владимира Путина, украинский лидер еще действует в рамках договоренностей, достигнутых с лидерами России, Германии и Франции в Париже.
  • Сейчас между Украиной и Россией идут переговоры о возможности встречи президентов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутинКулеба ДмитрийДонбассКрым
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