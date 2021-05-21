Кількість загиблих від COVID в світі може бути вдвічі більша – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що кількість жертв коронавірусу може сягати від 6 до 8 мільйонів осіб.

Джерело: Reuters із посиланням на офіційного представника ВООЗ Саміру Асму

Пряма мова: "Це число дійсно може бути у два-три рази більше. Тому, на мою думку, це із застереженням від 6 до 8 мільйонів смертей".

Деталі: Наразі пандемія вже забрала життя 3,4 мільйона осіб. Зокрема в США офіційно померли 602 тисячі хворих, в Бразилії – 444 тисячі, Індії – 291 тисяча та 221 тисяча летальних випадків в Мексиці.

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