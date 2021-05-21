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Кількість загиблих від COVID в світі може бути вдвічі більша – ВООЗ

П'ятниця, 21 травня 2021, 15:06
Кількість загиблих від COVID в світі може бути вдвічі більша – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що кількість жертв коронавірусу може сягати від 6 до 8 мільйонів осіб.

Джерело: Reuters із посиланням на офіційного представника ВООЗ Саміру Асму

Пряма мова: "Це число дійсно може бути у два-три рази більше. Тому, на мою думку, це із застереженням від 6 до 8 мільйонів смертей". 

Деталі: Наразі пандемія вже забрала життя 3,4 мільйона осіб. Зокрема в США офіційно померли 602 тисячі хворих, в Бразилії – 444 тисячі, Індії – 291 тисяча та 221 тисяча летальних випадків в Мексиці.

Нагадаємо:

  • Найближчими місяцями світ може взяти під контроль пандемію COVID-19 за умови справедливого розподілу необхідних ресурсів, заявили у ВООЗ. 
  • Наприкінці березня у ВООЗ назвали "катастрофічним моральним провалом" розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами. Повідомлялося, що цей шлях  веде до "самопоразки", оскільки так поширення вірусу триватиме довше, а значить виникатиме більше мутацій та штамів, що впливатиме на вакцину. 

Українська правда

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Теми: коронавірус
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