Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество погибших от COVID в мире может быть вдвое больше – ВОЗ

Пятница, 21 мая 2021, 15:06
Количество погибших от COVID в мире может быть вдвое больше – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число жертв коронавируса может достигать от 6 до 8 миллиона человек.

Источник: Reuters со ссылкой на официального представителя ВОЗ Самиру Асму

Прямая речь: "Это число действительно может быть в два-три раза больше. Поэтому, по моему мнению, это с оговоркой от 6 до 8 миллиона смертей".

Детали: Сейчас пандемия уже унесла жизни 3,4 миллиона человек. В частности, в США официально умерли 602 тысячи больных, в Бразилии – 444 тысячи, Индии – 291 тысяча и 221 тысяча летальных случаев в Мексике.

Напомним: 

  • В ближайшие месяцы мир может взять под контроль пандемию COVID-19 при условии справедливого распределения необходимых ресурсов.
  • В конце марта в ВОЗ назвали "катастрофическим моральным провалом" разрыв в количестве полученных вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами. Сообщалось, что этот путь ведет к "самопоражению", поскольку так распространение вируса продлится дольше, а значит будет возникать больше мутаций и штаммов, влияющих на вакцину.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: