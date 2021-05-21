Количество погибших от COVID в мире может быть вдвое больше – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число жертв коронавируса может достигать от 6 до 8 миллиона человек.

Источник: Reuters со ссылкой на официального представителя ВОЗ Самиру Асму

Прямая речь: "Это число действительно может быть в два-три раза больше. Поэтому, по моему мнению, это с оговоркой от 6 до 8 миллиона смертей".

Детали: Сейчас пандемия уже унесла жизни 3,4 миллиона человек. В частности, в США официально умерли 602 тысячи больных, в Бразилии – 444 тысячи, Индии – 291 тысяча и 221 тысяча летальных случаев в Мексике.

Напомним: