Количество погибших от COVID в мире может быть вдвое больше – ВОЗ
Пятница, 21 мая 2021, 15:06
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число жертв коронавируса может достигать от 6 до 8 миллиона человек.
Источник: Reuters со ссылкой на официального представителя ВОЗ Самиру Асму
Прямая речь: "Это число действительно может быть в два-три раза больше. Поэтому, по моему мнению, это с оговоркой от 6 до 8 миллиона смертей".
Детали: Сейчас пандемия уже унесла жизни 3,4 миллиона человек. В частности, в США официально умерли 602 тысячи больных, в Бразилии – 444 тысячи, Индии – 291 тысяча и 221 тысяча летальных случаев в Мексике.
Напомним:
- В ближайшие месяцы мир может взять под контроль пандемию COVID-19 при условии справедливого распределения необходимых ресурсов.
- В конце марта в ВОЗ назвали "катастрофическим моральным провалом" разрыв в количестве полученных вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами. Сообщалось, что этот путь ведет к "самопоражению", поскольку так распространение вируса продлится дольше, а значит будет возникать больше мутаций и штаммов, влияющих на вакцину.
Украинская правда