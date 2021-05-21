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"Лашу Свана" арештували: "вор в законі" залишиться за ґратами

П'ятниця, 21 травня 2021, 17:35
Лашу Свана арештували: вор в законі залишиться за ґратами

Печерський районний суд Києва арештував "злодія у законі" на прізвисько "Лаша Сван" без альтернативи застави.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Рішення суду винесено 21 травня - 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. "Лашу Свана"  взято під варту в залі суду.

 

Йому інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі "вора в законі" - ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

Що  передувало: 20 травня поліцейські вилучили кошти "злодійського общака", а це - понад 3,2 мільйона доларів США. Раніше поліція заявила про затримання двох найвпливовіших в Україні "ворів у законі": "Умки" та "Лаші Свана".

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