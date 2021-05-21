"Лаша Сван" арестован: вор в законе останется за решеткой

Печерский районный суд Киева арестовал "вора в законе" по прозвищу "Лаша Сван" без альтернативы залога.

Источник: Национальная полиция

Детали: Решение суда вынесено 21 мая - 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. "Лаша Сван" взят под стражу в зале суда.

Ему инкриминируют установку и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе" - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало: 20 мая полицейские изъяли средства "воровского общака", а это - более 3,2 миллиона долларов США. Ранее полиция заявила о задержании двух влиятельнейших в Украине "воров в законе": "Умки" и "Лаши Свана".