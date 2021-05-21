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На Донбасі знову не спокійно: 5 обстрілів

П'ятниця, 21 травня 2021, 18:13
На Донбасі знову не спокійно: 5 обстрілів

Протягом 21 травня в зоні Операції об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення на сторінці штабу Операції об’єднаних сил

Дослівно: "З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку російських окупантів.

Поблизу населеного пункту Новоселівка найманці два рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Пісків противник здійснив обстріл із мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У районі Водяного ворог вів вогонь із ручних та станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Гнутове – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів".

Деталі: Повідомляється, що бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Передісторія:

  • Вранці 21 травня в штабі заявили, що за добу 20 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби – два рази.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасООС
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