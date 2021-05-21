На Донбасі знову не спокійно: 5 обстрілів
Протягом 21 травня в зоні Операції об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення на сторінці штабу Операції об’єднаних сил
Дослівно: "З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку російських окупантів.
Поблизу населеного пункту Новоселівка найманці два рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.
Неподалік Пісків противник здійснив обстріл із мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.
У районі Водяного ворог вів вогонь із ручних та станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Гнутове – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів".
Деталі: Повідомляється, що бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Передісторія:
- Вранці 21 травня в штабі заявили, що за добу 20 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби – два рази.