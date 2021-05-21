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На Донбассе опять не спокойно: 5 обстрелов

Пятница, 21 мая 2021, 18:13

В течение 21 мая в зоне Операции объединенных сил российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщения на странице штаба Операции объединенных сил

Дословно: "С начала этого периода зафиксировано 5 нарушений со стороны российских оккупантов. Вблизи населенного пункта Новоселовка наемники два раза открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Песков противник совершил обстрел с минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного враг вел огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а возле поселка Гнутово - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Сообщается, что боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Предыстория:

Утром 21 мая в штабе заявили, что за сутки 20 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток - два раза.

Темы: ДонбассООС


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