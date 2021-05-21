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Мільйони за ремонти, яких не було: глава ДФС пояснив обшуки у Києві

П'ятниця, 21 травня 2021, 23:41

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник повідомив, що його відомство знайшло докази, що з бюджету Києва сплатили низці компаній десятки мільйонів гривень за ремонти, яких вони не робили.

Джерело: Мельник в ефірі "Свобода Слова" Савіка Шустера

Пряма мова Мельника: "Це комплекс, який будує тунелі для метрополітену. В іншій частині слайду ви бачите підприємство, на якому за 80 мільйонів гривень цей комплекс був відремонтований. Нами зібрані докази, що цей комплекс не ремонтували. Чи проводився взагалі ремонт цього обладнання – ми будемо в ході досудового розслідування дізнаватися. Але грошові кошти 80 мільйонів поступили на рахунки підприємства, по якому зібрані докази, що воно ремонту такої техніки не робило.

 

"Ремонт" трамвайної колії проведений фірмою, яка жодної роботи на цій колії не проводила. Ремонт кілометру колії коштував 82 мільйони гривень. І вже частково зібрані докази, що працівники комунального підприємства за зарплатню робили ці колії. 82 мільйони за кілометр пішли на фірму, яка цієї колії не робила – докази зібрані.

 

Земельні відносини кримінального характеру. Директор одного з товариств користувався землею Києва близько 7 років й не платив при цьому жодної копійки орендної плати. Загальна сума несплачена ним – 19 мільйонів гривень. Він у розшуку, переховується від слідства. Але наслідком цієї несплати стало те, що він користувався землею 7 років без договору оренди, тобто, з міською адміністрацією договір був не підписаний. Ми встановлюємо причетність адміністрації Києва до цієї діяльності.

Вже встановлено порушень відносин земельного характеру на 100 млн грн, слідство триває.

 

Київтеплоенерго – я взяв один приклад, коли був запроваджений тендер щодо будівельно-монтажних ремонтних робіт. З перерахованих 260 млн грн одразу 16 мільйонів були перераховані на підприємство, яке не має можливості робити ці роботи. 20 млн відправлені на підприємства фіктивні".

 

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Передісторія:

  • 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • За два дні території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • 18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникамкомунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.

Роман Петренко, УП
Теми: Фіскальна службаобшукиКиївКМДАВіталій Кличко


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