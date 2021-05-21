Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мільйони за ремонти, яких не було: глава ДФС пояснив обшуки у Києві

П'ятниця, 21 травня 2021, 23:41
Мільйони за ремонти, яких не було: глава ДФС пояснив обшуки у Києві

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник повідомив, що його відомство знайшло докази, що з бюджету Києва сплатили низці компаній десятки мільйонів гривень за ремонти, яких вони не робили.

Джерело: Мельник в ефірі "Свобода Слова" Савіка Шустера

Пряма мова Мельника: "Це комплекс, який будує тунелі для метрополітену. В іншій частині слайду ви бачите підприємство, на якому за 80 мільйонів гривень цей комплекс був відремонтований. Нами зібрані докази, що цей комплекс не ремонтували. Чи проводився взагалі ремонт цього обладнання – ми будемо в ході досудового розслідування дізнаватися. Але грошові кошти 80 мільйонів поступили на рахунки підприємства, по якому зібрані докази, що воно ремонту такої техніки не робило.

 

"Ремонт" трамвайної колії проведений фірмою, яка жодної роботи на цій колії не проводила. Ремонт кілометру колії коштував 82 мільйони гривень. І вже частково зібрані докази, що працівники комунального підприємства за зарплатню робили ці колії. 82 мільйони за кілометр пішли на фірму, яка цієї колії не робила – докази зібрані.

 

Земельні відносини кримінального характеру. Директор одного з товариств користувався землею Києва близько 7 років й не платив при цьому жодної копійки орендної плати. Загальна сума несплачена ним – 19 мільйонів гривень. Він у розшуку, переховується від слідства. Але наслідком цієї несплати стало те, що він користувався землею 7 років без договору оренди, тобто, з міською адміністрацією договір був не підписаний. Ми встановлюємо причетність адміністрації Києва до цієї діяльності.

Вже встановлено порушень відносин земельного характеру на 100 млн грн, слідство триває.

 

Київтеплоенерго – я взяв один приклад, коли був запроваджений тендер щодо будівельно-монтажних ремонтних робіт. З перерахованих 260 млн грн одразу 16 мільйонів були перераховані на підприємство, яке не має можливості робити ці роботи. 20 млн відправлені на підприємства фіктивні".

 

Читайте також: Віталій Кличко: Люди приходять, починають розказувати: "Віталій, давай, іди в президенти"

Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка 

Передісторія:

  • 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • За два дні території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • 18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникамкомунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Фіскальна службаобшукиКиївКМДАВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Фіскальна служба
Більшість українців довіряють підприємцям і проти надмірного контролю фіскалів – опитування
Насірову та його раднику оголосили підозру: отримали 722 млн грн неправомірної вигоди
Податкову міліцію ліквідовано, Фіскальна служба – у процесі
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: