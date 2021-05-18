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Прокурор Києва про обшуки: Вже встановлені збитки на 43 млн грн

Вівторок, 18 травня 2021, 19:32
Прокурор Києва про обшуки: Вже встановлені збитки на 43 млн грн

Прокуратура Києва Олега Кіпер повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів дев'ятьом колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці, у справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.

Джерело: Інтерв’ю прокурора Києва Олега Кіпера "Інтерфакс-Україна".

Деталі: Прокурор столиці розповів, що в кримінальних провадженнях за фактами розкрадання бюджетних коштів наразі 11 підозрюваних, дев'ять з яких - нинішні й колишні співробітники комунальних підприємств.

За словами Кіпера, в окремих кримінальних провадженнях ідеться не про прямий збиток столичному бюджету, а про зловживання з боку столичних чиновників при видачі дозвільної документації, а також про нелегальні побори з підприємців.

Пряма мова Кіпера: "За результатами обшуків в офісі КП "Спецжитлофонд" повідомлено про підозру трьом особам - заступнику директора комунального підприємства, колишньому заступнику цього самого підприємства, а також директору підрядної фірми. Їх підозрюють у розкраданні 10,5 млн грн, які виділялися з міського бюджету на будівництво та реконструкцію інженерних мереж".

"Сімом особам повідомлено про підозру у провадженні щодо розкрадань у департаменті соцполітики КМДА. Серед підозрюваних - троє нинішніх посадових осіб зазначеного департаменту, зокрема заступник керівника, а також четверо колишніх працівників, діями яких завдано збитків на 13,5 млн грн при закупівлях медичних засобів".

"Про підозру повідомлено директору приватного товариства, діями якого столичному бюджету завдано збитків на 19,5 млн грн".

Передісторія:

  • Із 11 травня столичні прокурори спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • 12 травня в офісі КП "Спецжитлофонд" та в приміщеннях підрядних організацій проходили обшуки.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено більше 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам.
  • Мер Києва Віталій Кличко вважає масові обшуки на комунальних підприємствах столиці, що відбуваються протягом останніх днів, спецоперацією проти нього особисто.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київобшуки
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