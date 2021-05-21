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Миллионы за ремонты, которых не было: глава ГФС объяснил обыски в Киеве

Пятница, 21 мая 2021, 23:41
Миллионы за ремонты, которых не было: глава ГФС объяснил обыски в Киеве

Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник сообщил, что его ведомство нашло доказательства, что из бюджета Киева уплатили ряду компаний десятки миллионов гривен на ремонты, которых они не совершали.

Источник: Мельник в эфире "Свобода Слова" Савика Шустера

Прямая речь Мельника: "Это комплекс, который строит туннели для метрополитена. В другой части слайда вы видите предприятие, на котором за 80 млн гривен этот комплекс был отремонтирован. Нами собраны доказательства, что этот комплекс не ремонтировали. Проводился ли вообще ремонт этого оборудования - мы будем в ходе досудебного расследования узнавать. Но денежные средства 80 млн поступили на счета предприятия, в котором собраны доказательства, что оно ремонта такой техники не оказывало.

 

"Ремонт" трамвайных путей проведен фирмой, которая никаких работ на этом пути не проводила. Ремонт километра пути стоил 82 миллиона гривен. И уже частично собраны доказательства, работники коммунального предприятия заработную плату делали эти пути. 82 миллиона за километр пошли на фирму, которая этого пути не делала - доказательства собраны.

 

Земельные отношения криминального характера. Директор одного из обществ пользовался землей Киева около 7 лет и не платил при этом ни копейки арендной платы. Общая сумма, неуплаченная им, – 19 млн гривен. Он в розыске, скрывается от следствия. Но следствием этой неуплаты стало то, что он пользовался землей 7 лет без договора аренды, то есть с городской администрацией договор был не подписан. Мы устанавливаем причастность администрации Киева к этой деятельности.

Уже установлено нарушений отношений земельного характера на 100 млн грн, следствие продолжается.

 

Киевтеплоэнерго - я взял один пример, когда был проведен тендер на строительно-монтажные ремонтные работы. Из перечисленных 260 млн грн сразу 16 млн были перечислены на предприятие, которое не имеет возможности делать эти работы. 20 млн отправлены на предприятия фиктивные".

 

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Предыстория:

  • 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
  • За два дня на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.
  • 18 мая прокурор Киева Олег Кипер заявил, что прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств9 бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы. В делах, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджета превышают 43 млн грн.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Фискальная службаобыскиКиевКГГАВиталий Кличко
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