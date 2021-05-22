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Олимпийские игры пройдут несмотря на чрезвычайное положение в Токио — МОК

Суббота, 22 мая 2021, 04:16
Олимпийские игры пройдут несмотря на чрезвычайное положение в Токио — МОК
FLICKR / Alistair Ross

Этим летом Олимпийские игры состоятся, даже если в городе-организаторе Токио будет действовать чрезвычайное положение из-за COVID-19.

Источник: вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс, которого цитирует BBC, The Guardian

Прямая речь: "Все наши планы по защите безопасности спортсменов и населения Японии основаны на худших возможных обстоятельствах, поэтому ответ (на вопрос, могут ли Игры проводиться во время чрезвычайного положения) совершенно очевиден.

Да".

Детали: Коутс заявил, что "при условии, что мы сможем защитить японскую публику, самое важное - дать спортсменам возможность соревноваться".

Сейчас в Токио и девяти других префектурах Японии действуют чрезвычайные меры, в частности запрет на продажу алкоголя в барах и ресторанах, которые также должны закрываться в 20:00, а также просьба избегать поездок и несущественных прогулок. В воскресенье аналогичные ограничения вступят в силу в префектуре Окинава, которая сообщила о рекордном количестве заражений на этой неделе.

Чрезвычайное положение в Токио должно закончиться 31 мая, но эксперты в области здравоохранения предупредили, что количество ежедневных случаев заболевания, хотя и ниже, чем на прошлой неделе, не упало до уровня, который оправдал бы ослабление ограничений.

По информации BBC, недавние опросы в Японии показали, что почти 70% населения не хотят, чтобы Олимпийские игры состоялись.

Предыстория:

  • "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса - несмотря на все приготовления.
  • Старт Олимпийских игр анонсировано 23 июля.

Темы: ОлимпиадаЯпониякоронавирус
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