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Від початку доби окупанти вже двічі порушили “тишу” — біля Пісків та Причепилівки

Субота, 22 травня 2021, 07:50

21 травня на Донбасі окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу Катеринівки окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Водяного російсько-окупаційні війська два рази стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. 

Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру, поблизу Пісків - з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У районі Луганського окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Гнутового – ще й зі стрілецької зброї.

Крім того, станом на 7 ранку  22 травня зафіксували два порушення "тиші": поблизу Пісків окупанти стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів та великокаліберних кулеметів, а неподалік Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 21 травня внаслідок ворожого обстрілу поблизу Луганського двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення та один – бойове травмування.

Українська правда
Теми: війнаРосіяДонбас


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