С начала суток оккупанты уже дважды нарушили "тишину" — около Песков и Причепиловки

21 мая на Донбассе оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Катериновки оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра, около Песков - из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Луганского оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Гнутово - еще и из стрелкового оружия.

Кроме того, по состоянию на 7 утра 22 мая зафиксировали два нарушения "тишины": вблизи Песков оккупанты стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Причепиловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

Сегодня боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Напомним: Как уже сообщалось, 21 мая в результате вражеского обстрела вблизи Луганского двое военнослужащих ВСУ получили ранения и один - боевое травмирование.