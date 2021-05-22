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На сході поранено українського воїна, стан важкий

Субота, 22 травня 2021, 11:30

У суботу внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ поранено українського військового, його стан важкий.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення.

Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь".

Деталі: На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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