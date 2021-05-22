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На востоке ранен украинский воин, состояние тяжелое

Суббота, 22 мая 2021, 11:30

В субботу в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ ранен украинский военный, его состояние тяжелое.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранение.

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина – тяжелое.

На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь".

Детали: На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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