На востоке ранен украинский воин, состояние тяжелое

В субботу в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ ранен украинский военный, его состояние тяжелое.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранение.

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина – тяжелое.

На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь".

Детали: На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.