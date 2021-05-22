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COVID в Киеве: почти 300 новых случаев и 10 смертей

Суббота, 22 мая 2021, 13:52
COVID в Киеве: почти 300 новых случаев и 10 смертей
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве за сутки 21 мая обнаружили 298 случаев коронавируса, 10 больных умерли, 1934 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы в столице за сутки 33 больных коронавирусом, а также 126 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (93), Святошинском (56) и в Днепровском (33) районах.

Среди новых заболевших – 171 женщина в возрасте от 18 до 87 лет, 103 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет, 13 девочек от 18 дней до 17 лет и 11 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Что предшествовало: За сутки 21 мая в Украине зафиксировано 4606 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализированы 1665 человек, летальных случаев – 178, выздоровели – 12 586 человек.

Украина находится на 19 месте в мире и на 5 месте среди европейских стран по количеству новых случаев коронавируса.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиев
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