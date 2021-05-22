В окупованому Криму сталася надзвичайна подія на військовому аеродромі
На військовому аеродромі в Саках у Криму двом льотчикам окупаційних військово-повітряних сил РФ довелося катапультуватися.
Джерело: ТАСС з посиланням на власне джерело в російських силових структурах, Интерфакс
Деталі: Інцидент стався з двома льотчиками російського винищувача. За даними ТАСС, вони залишилися живі. При цьому про причини події не повідомляється.
Дослівно: "Двоє льотчиків катапультувалися з винищувача Су-30СМ, що перебував на землі, на військовому аеродромі Саки у Криму. Обидва члени екіпажу живі".
Доповнено: За даними російського агентства "Интерфакс", подія сталася ввечері у п'ятницю, 21 травня, при підготовці до вильоту. Обидва льотчики живі, але технік отримав опіки.
Довідково: У Саках окупанти розмістили навчально-тренувальний комплекс "Нитка" для підготовки льотного складу палубної авіації РФ. Аеродромом розпоряджається Міноборони Росії. З 2014 року там дислокується російський 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк.
Нагадаємо:
- Росія сконцентрувала на захопленму нею півострові військову техніку та особовий склад ЗС РФ.
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