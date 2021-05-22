Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Криму сталася надзвичайна подія на військовому аеродромі

Субота, 22 травня 2021, 16:41
В окупованому Криму сталася надзвичайна подія на військовому аеродромі
Су-30СМ

На військовому аеродромі в Саках у Криму двом льотчикам окупаційних військово-повітряних сил РФ довелося катапультуватися.

Джерело: ТАСС з посиланням на власне джерело в російських силових структурах, Интерфакс

Деталі: Інцидент стався з двома льотчиками російського винищувача. За даними ТАСС, вони залишилися живі. При цьому про причини події не повідомляється.

Дослівно: "Двоє льотчиків катапультувалися з винищувача Су-30СМ, що перебував на землі, на військовому аеродромі Саки у Криму. Обидва члени екіпажу живі".

Доповнено: За даними російського агентства "Интерфакс", подія сталася ввечері у п'ятницю, 21 травня, при підготовці до вильоту. Обидва льотчики живі, але технік отримав опіки.

Довідково: У Саках окупанти користуються навчально-тренувальним комплексом "Нитка" для підготовки льотного складу палубної авіації РФ. На аеродромі хазяйнує Міноборони Росії. З 2014 року там дислокується російський 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк.

Нагадаємо:

  • Росія сконцентрувала на захопленому нею півострові військову техніку та особовий склад ЗС РФ.
  • У Херсоні 14 травня провели оперативно-штабний збір силовиків, під час якого перевірялася готовність України до захисту у випадку нападу РФ з території окупованого Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: окупаціяКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
окупація
ГУР: Росія зараз завозить додаткові міни та вибухівки на ЗАЕС
Окупанти хочуть забирати житло українців у Енергодарі, щоб роздавати росіянам – ГУР
Окупанти розробили план евакуації з Маріуполя – ЦНС
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: