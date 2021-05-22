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В окупованому Криму сталася надзвичайна подія на військовому аеродромі

Субота, 22 травня 2021, 16:41
Су-30СМ

На військовому аеродромі в Саках у Криму двом льотчикам окупаційних військово-повітряних сил РФ довелося катапультуватися.

Джерело: ТАСС з посиланням на власне джерело в російських силових структурах, Интерфакс

Деталі: Інцидент стався з двома льотчиками російського винищувача. За даними ТАСС, вони залишилися живі. При цьому про причини події не повідомляється.

Дослівно: "Двоє льотчиків катапультувалися з винищувача Су-30СМ, що перебував на землі, на військовому аеродромі Саки у Криму. Обидва члени екіпажу живі".

Доповнено: За даними російського агентства "Интерфакс", подія сталася ввечері у п'ятницю, 21 травня, при підготовці до вильоту. Обидва льотчики живі, але технік отримав опіки.

Довідково: У Саках окупанти розмістили навчально-тренувальний комплекс "Нитка" для підготовки льотного складу палубної авіації РФ. Аеродромом розпоряджається Міноборони Росії. З 2014 року там дислокується російський 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк.

Нагадаємо:

  • Росія сконцентрувала на захопленму нею півострові військову техніку та особовий склад ЗС РФ.
  • У Херсоні 14 травня провели оперативно-штабний збір силовиків, під час якого перевірялася готовність України до захисту у випадку нападу РФ з території окупованого Криму.

Теми: окупаціяКримРосія


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