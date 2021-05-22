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В оккупированном Крыму произошло ЧП на военном аэродроме

Суббота, 22 мая 2021, 16:41
В оккупированном Крыму произошло ЧП на военном аэродроме
Су-30СМ

На военном аэродроме в Саках в Крыму двоим летчикам оккупационних военно-воздушных сил РФ пришлось катапультироваться.

Источник: ТАСС со ссылкой на личный источник в российских силовых структурах

Детали: Инцидент произошел с двумя летчиками российского истребителя. По данным ТАСС, они остались живы. При этом о причинах произошедшего не сообщается.

Дословно: "Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму. Оба члена экипажа живы".

Дополнено: По данным российского агентства "Интерфакс", инцидент произошел вечером в пятницу, 21 мая, при подготовке к вылету. Оба летчика живы, но техник получил ожоги.

Справка: В Саках оккупанты используют учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации РФ. Аэродромом распоряжается Минобороны России. С 2014 года там дислоцируется российский 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк.

Напомним:

  • Россия сконцентрировала на захваченном ею полуострове военную технику и личный состав ВС РФ.
  • В Херсоне 14 мая провели оперативно-штабной сбор силовиков, в ходе которого проверялась готовность Украины к защите в случае нападения РФ с территории оккупированного Крыма.

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Темы: оккупацияКрымРосcия
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