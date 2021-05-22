В оккупированном Крыму произошло ЧП на военном аэродроме

На военном аэродроме в Саках в Крыму двоим летчикам оккупационних военно-воздушных сил РФ пришлось катапультироваться.

Источник: ТАСС со ссылкой на личный источник в российских силовых структурах

Детали: Инцидент произошел с двумя летчиками российского истребителя. По данным ТАСС, они остались живы. При этом о причинах произошедшего не сообщается.

Дословно: "Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму. Оба члена экипажа живы".

Напомним: