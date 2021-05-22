В оккупированном Крыму произошло ЧП на военном аэродроме
Суббота, 22 мая 2021, 16:41
На военном аэродроме в Саках в Крыму двоим летчикам оккупационних военно-воздушных сил РФ пришлось катапультироваться.
Источник: ТАСС со ссылкой на личный источник в российских силовых структурах
Детали: Инцидент произошел с двумя летчиками российского истребителя. По данным ТАСС, они остались живы. При этом о причинах произошедшего не сообщается.
Дословно: "Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму. Оба члена экипажа живы".
Напомним:
- Россия сконцентрировала на захваченном ею полуострове военную технику и личный состав ВС РФ.
- В Херсоне 14 мая провели оперативно-штабной сбор силовиков, в ходе которого проверялась готовность Украины к защите в случае нападения РФ с территории оккупированного Крыма.