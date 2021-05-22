Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В оккупированном Крыму произошло ЧП на военном аэродроме

Суббота, 22 мая 2021, 16:41

На военном аэродроме в Саках в Крыму двоим летчикам оккупационних военно-воздушных сил РФ пришлось катапультироваться.

Источник: ТАСС со ссылкой на личный источник в российских силовых структурах

Детали: Инцидент произошел с двумя летчиками российского истребителя. По данным ТАСС, они остались живы. При этом о причинах произошедшего не сообщается.

Дословно: "Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму. Оба члена экипажа живы".

Напомним:

  • Россия сконцентрировала на захваченном ею полуострове военную технику и личный состав ВС РФ.
  • В Херсоне 14 мая провели оперативно-штабной сбор силовиков, в ходе которого проверялась готовность Украины к защите в случае нападения РФ с территории оккупированного Крыма.

Темы: оккупацияКрымРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве прошел Транс-Марш, без попыток нападения не обошлось

ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ

Оккупанты осудили украинского студента: хотел вернуть Крым Украине

фотоСтрельба на Львовщине: ранен полицейский и лесничие

МИД Украины: в Крыму достаточно воды для населения, виновата милитаризация

На востоке ранен украинский воин, состояние тяжелое

Все новости...
оккупация
Прокуратура возбудила дело из-за поставок в оккупированный Крым оборудования "Siemens AG"
Еще трех российских актеров признали угрозой украинской нацбезопасности
ТКГ договорилась разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотой"
Последние новости
16:41
В оккупированном Крыму произошло ЧП на военном аэродроме
16:23
Иран не признает решение суда Канады, назвавшего катастрофу самолета МАУ терроризмом
15:56
Глава одесского суда заявил, что по окнам его кабинета стреляли
15:32
СМИ: Socar предложит TERM-контракты украинским компаниям
15:20
"Будьмо!": Украина пригласила Макрона на бокал вина в Киев
14:49
фото, видеоВ Киеве прошел Транс-Марш, без попыток нападения не обошлось
14:23
В Украине до 26° тепла, но местами с дождями
13:52
COVID в Киеве: почти 300 новых случаев и 10 смертей
13:42
ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ
13:33
В Минфине хотят создать систему для прогнозирования остатков на ЕКС
Все новости...