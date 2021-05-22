Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Війна на Донбасі: гібридні війська РФ здійснили 8 обстрілів, є поранений

Субота, 22 травня 2021, 18:21

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з початку доби 22 травня 8 разів обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого одного військовослужбовця ЗСУ було поранено.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: З початку цієї доби зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Поблизу Пісків окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій ЗСУ ручні протитанкові та підствольні гранатомети.

В районі Причепилівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті селища Південне найманці двічі здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення, про це оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляло ще вранці. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий.

Дослівно: "На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосіяОРДЛО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Відео, фотоЄлизавета ІІ відвідала названий на її честь авіаносець

Відео, фотоУ Києві силовики жорстко затримали білоруського активіста й пригрозили депортацією

доповненоВ окупованому Криму сталася надзвичайна подія на військовому аеродромі

фото, відеоУ Києві пройшов Транс-Марш, без спроб нападу не обійшлося

ЄС може почати робити заяви від імені 26 країн після серії вето Угорщини - ЗМІ

Окупанти засудили українського студента: хотів повернути Крим Україні

Усі новини...
війна
Полегшити страждання людей і покласти край кризі
Від початку доби окупанти вже двічі порушили “тишу” — біля Пісків та Причепилівки
Окупанти поранили двох військових на Донбасі, ще один травмувався
Останні новини
18:41
Польща купить у Туреччини ударні безпілотники Bayraktar
18:33
Відео, фотоЄлизавета ІІ відвідала названий на її честь авіаносець
18:21
Війна на Донбасі: гібридні війська РФ здійснили 8 обстрілів, є поранений
18:13
У першому кварталі Україна імпортувала автотранспорту майже на $1,2 мільярди
17:54
Литва вийшла з формату "17+1" з Китаєм і закликала до цього інші країни ЄС
17:48
фотоУ Британії екоактивісти заблокували розподільчі центри McDonald's
17:27
Відео, фотоУ Києві силовики жорстко затримали білоруського активіста й пригрозили депортацією
17:02
Попри коронакризу в Європі збільшились продажі літаків бізнес-авіації
16:41
доповненоВ окупованому Криму сталася надзвичайна подія на військовому аеродромі
16:23
Іран не визнає рішення суду Канади, що назвав збиття літака МАУ тероризмом
Усі новини...