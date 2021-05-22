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Війна на Донбасі: гібридні війська РФ здійснили 8 обстрілів, є поранений

Субота, 22 травня 2021, 18:21
Війна на Донбасі: гібридні війська РФ здійснили 8 обстрілів, є поранений

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з початку доби 22 травня 8 разів обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого одного військовослужбовця ЗСУ було поранено.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: З початку цієї доби зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Поблизу Пісків окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій ЗСУ ручні протитанкові та підствольні гранатомети.

В районі Причепилівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті селища Південне найманці двічі здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення, про це оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляло ще вранці. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий.

Дослівно: "На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".

Українська правда

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Теми: війнаДонбасРосіяОРДЛО
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