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Война на Донбассе: гибридные войска РФ совершили 8 обстрелов, есть раненый

Суббота, 22 мая 2021, 18:21
Война на Донбассе: гибридные войска РФ совершили 8 обстрелов, есть раненый

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток 22 мая 8 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате чего один военнослужащий ВСУ был ранен.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: С начала суток зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вблизи Песков оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного противник два раза применил в направлении позиций ВСУ ручные противотанковые и подствольные гранатометы. В районе Причепиловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Южное наемники дважды совершили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, об этом оперативно-тактическая группировка "Схід" сообщала еще утром. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние воина - тяжелое.

Дословно: "На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".

Украинская правда

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Темы: войнаДонбассРосcияОРДЛО
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