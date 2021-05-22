За добудову Північного потоку-2 виступив один з провідних політиків Німеччини

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Норберт Вальтер-Борйанс висловився категорично проти припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Вальтер-Борйанс в інтерв'ю газеті Passauer Neue Zeitung, якого цитує DW

Пряма мова: "Найбільшою дурницею було б побудувати руїну трубопроводу довжиною понад 1000 кілометрів. Це було би сигналом, що в майбутніх проектах не можна покладатися на довгострокове планування"

Деталі: Співголова СДПН також зазначив, що Німеччина переживає зараз масштабні індустріальні перетворення - не хоче атомної енергії й планує ще й відмовитися від вугілля. "Але тоді ми не можемо відібрати в себе ще й газ на перехідній стадії" – пояснив він.

Борйанс наголосив, що газогін є "важливою інвестицією на час перехідного періоду".

Довідково: "Північний потік-2" вже майже добудований, завершена прокладка близько 95% гілки довжиною 1200 кілометрів. Зараз закінчуються будівельні роботи на ділянці газопроводу в територіальних водах Данії.

Нагадаємо:

США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов’язані з реалізацією проекту "Північний потік-2".

Сполучені Штати мають намір протистояти спробам Москви підірвати колективну безпеку трансатлантичної спільноти, зокрема, за допомогою проєкту газопроводу "Північний потік-2".

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