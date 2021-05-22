Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добудову Північного потоку-2 виступив один з провідних політиків Німеччини

Субота, 22 травня 2021, 22:57
За добудову Північного потоку-2 виступив один з провідних політиків Німеччини
Норберт Вальтер-Борйанс

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Норберт Вальтер-Борйанс висловився категорично проти припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Вальтер-Борйанс в інтерв'ю газеті Passauer Neue Zeitung, якого цитує DW

Пряма мова: "Найбільшою дурницею було б побудувати руїну трубопроводу довжиною понад 1000 кілометрів. Це було би сигналом, що в майбутніх проектах не можна покладатися на довгострокове планування"

Деталі: Співголова СДПН також зазначив, що Німеччина переживає зараз масштабні індустріальні перетворення - не хоче атомної енергії й планує ще й відмовитися від вугілля. "Але тоді ми не можемо відібрати в себе ще й газ на перехідній стадії" – пояснив він.

Борйанс наголосив, що газогін є "важливою інвестицією на час перехідного періоду".

Довідково: "Північний потік-2" вже майже добудований, завершена прокладка близько 95% гілки довжиною 1200 кілометрів. Зараз закінчуються будівельні роботи на ділянці газопроводу в територіальних водах Данії.

Нагадаємо: 

  • США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов’язані з реалізацією проекту "Північний потік-2".
  • Сполучені Штати мають намір протистояти спробам Москви підірвати колективну безпеку трансатлантичної спільноти, зокрема, за допомогою проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Знати більше: Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

Теми: Північний потік-2НімеччинаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: