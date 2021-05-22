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За достройку Северного потока-2 выступил один из ведущих политиков Германии

Суббота, 22 мая 2021, 22:57
За достройку Северного потока-2 выступил один из ведущих политиков Германии
Норберт Вальтер-Борйанс

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борйанс высказался против прекращения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: Вальтер-Борйанс в интервью газете Passauer Neue Zeitung, которого цитирует DW

Прямая речь: "Самой большой глупостью было бы построить руины трубопровода длиной более 1000 километров. Это было бы сигналом, что в будущих проектах нельзя полагаться на долгосрочное планирование"

Детали: Сопредседатель СДПГ также отметил, что Германия переживает сейчас масштабные индустриальные преобразования - не хочет атомной энергии и планирует еще и отказаться от угля. "Но тогда мы не можем отнять у себя еще и газ на переходной стадии", - пояснил он.

Борйанс отметил, что газопровод является "важной инвестицией на время переходного периода".

Справка: "Северный поток-2" уже почти достроен, завершена прокладка около 95% ветки длиной 1200 километров. Сейчас заканчиваются строительные работы на участке газопровода в территориальных водах Дании.

Напомним:

  • США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2".
  • Соединенные Штаты намерены противостоять попыткам Москвы подорвать коллективную безопасность трансатлантического сообщества, в частности, с помощью проекта газопровода "Северный поток-2".

Знать больше: Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"

Темы: Северный поток-2ГерманияРосcия
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