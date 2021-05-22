За достройку Северного потока-2 выступил один из ведущих политиков Германии
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борйанс высказался против прекращения строительства российского газопровода "Северный поток-2".
Источник: Вальтер-Борйанс в интервью газете Passauer Neue Zeitung, которого цитирует DW
Прямая речь: "Самой большой глупостью было бы построить руины трубопровода длиной более 1000 километров. Это было бы сигналом, что в будущих проектах нельзя полагаться на долгосрочное планирование"
Детали: Сопредседатель СДПГ также отметил, что Германия переживает сейчас масштабные индустриальные преобразования - не хочет атомной энергии и планирует еще и отказаться от угля. "Но тогда мы не можем отнять у себя еще и газ на переходной стадии", - пояснил он.
Борйанс отметил, что газопровод является "важной инвестицией на время переходного периода".
Справка: "Северный поток-2" уже почти достроен, завершена прокладка около 95% ветки длиной 1200 километров. Сейчас заканчиваются строительные работы на участке газопровода в территориальных водах Дании.
Напомним:
- США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2".
- Соединенные Штаты намерены противостоять попыткам Москвы подорвать коллективную безопасность трансатлантического сообщества, в частности, с помощью проекта газопровода "Северный поток-2".
Знать больше: Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"