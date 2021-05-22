Бокс: бій між Усиком та Джошуа офіційно санкціоновано WBO
Субота, 22 травня 2021, 23:48
Всесвітня боксерська організація (WBO) у п'ятницю офіційно санкціонувала бій між українцем Олександром Усиком і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.
Джерело: повідомлення промоутера українця Олександра Красюка в Інстаграм
Деталі: За словами промоутера, у команд боксерів тепер є 10 днів на переговори. Як пише Укрінформ, поєдинок може відбутися 21 або 28 серпня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Нагадаємо: У суперважкій вазі Олександр Усик провів два бої, в яких переміг Чазза Візерспуна та Дерека Чісору.