Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бокс: бой между Усиком и Джошуа официально санкционирован WBO

Суббота, 22 мая 2021, 23:48
Бокс: бой между Усиком и Джошуа официально санкционирован WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Джошуа.

Источник: сообщение промоутера украинца Александра Красюка в Инстаграм

Детали: По словам промоутера, у команд боксеров теперь есть 10 дней на переговоры.

Как пишет Укринформ, поединок может состояться 21 или 28 августа в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

 

Напомним: В супертяжелом весе Александр Усик провел два боя, в которых победил Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
спорт
Национальный рекорд: сразу четыре украинки вышли во второй круг Уимблдона-2023
Российских спортсменок заявили как сирийских на соревнованиях в Алжире – росСМИ
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: