Бокс: бой между Усиком и Джошуа официально санкционирован WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Джошуа.

Источник: сообщение промоутера украинца Александра Красюка в Инстаграм

Детали: По словам промоутера, у команд боксеров теперь есть 10 дней на переговоры.

Как пишет Укринформ, поединок может состояться 21 или 28 августа в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним: В супертяжелом весе Александр Усик провел два боя, в которых победил Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.