Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бокс: бой между Усиком и Джошуа официально санкционирован WBO

Суббота, 22 мая 2021, 23:48

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Джошуа.

Источник: сообщение промоутера украинца Александра Красюка в Инстаграм

Детали: По словам промоутера, у команд боксеров теперь есть 10 дней на переговоры.

Как пишет Укринформ, поединок может состояться 21 или 28 августа в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

 

Напомним: В супертяжелом весе Александр Усик провел два боя, в которых победил Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

Темы: спорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

За достройку Северного потока-2 выступил один из ведущих политиков Германии

видеоЕвровидение: украинская группа Go_А – среди лидеров. Где смотреть конкурс

фотоСтрельба в Умани: пострадали двое хасидов

видеоВ СБУ взялись за пленки с разговорами Медведчука, опубликованными Bihus.Info

Видео, фотоЕлизавета II посетила названный в ее честь авианосец

видео, фотоВ Киеве силовики жестко задержали белорусского активиста и пригрозили депортацией

Все новости...
спорт
Сборная Украины выиграла молодежное первенство Европы по женской борьбе
Президента "Олимпика" дисквалифицировали на 5 лет
Украинец стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 1500 метров
Последние новости
00:29
Вулкан в Конго начал первое за 19 лет извержение — люди спасаются бегством
23:48
документБокс: бой между Усиком и Джошуа официально санкционирован WBO
22:57
За достройку Северного потока-2 выступил один из ведущих политиков Германии
22:33
Египет провел посреднические переговоры с палестинцами и Израилем
21:59
США ожидает продолжения крепкого партнерства с Украиной на море
21:30
видеоЕвровидение: украинская группа Go_А – среди лидеров. Где смотреть конкурс
20:46
Германия намерена вывести на дороги беспилотные авто в следующем году
20:34
фотоСтрельба в Умани: пострадали двое хасидов
19:56
Кипр просит ЕС помешать отправлению лодок с мигрантами из Сирии
19:39
видеоВ СБУ взялись за пленки с разговорами Медведчука, опубликованными Bihus.Info
Все новости...