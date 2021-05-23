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Virgin Galactic провела ключовий випробувальний політ у космос

Неділя, 23 травня 2021, 03:39
virgingalactic

Літак VSS Unity компанії Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона здійснив перший з трьох ключових випробувальних космічних польотів, які дозволять VG проводити комерційні польоти.

Джерело: Virgin Galactic, BBC

Деталі: Політ відбувся з космодрому Spaceport America у Нью-Мексико.

За допомогою материнського корабля VMS Eve апарат Unity з пілотами Дейвом Маккєєм і Сі Джей Стуркоу за штурвалом піднявся на висоту 89 км (55 миль), а потім спланував назад на Землю.

Річард Бренсон, який спостерігав за польотом з землі, сказав, що "це був прекрасний елегантний досвід".

Загалом це шостий успішний політ Unity за п’ять років.

На наступному рейсі до пілотів приєднаються чотири співробітники Virgin Galactic, щоб отримати уявлення про те, які враження будуть у майбутніх клієнтів. У наступному польоті і сам Бренсон відправиться на край космосу.

Нагадаємо:

  • Три тижні тому компанія американського підприємця Джеффа Безоса Blue Origin заявила, що 20 липня запустить екіпаж на борту своєї ракетно-капсульної системи New Shepard.
  • Крім того, компанія SpaceX Ілона Маска має намір у 2021 році відправити в космос чотирьох цивільних у рамках першої в світі комерційної місії космонавтів на орбіті.

Теми: космос


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