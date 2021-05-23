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Virgin Galactic провела ключевой испытательный полет в космос

Воскресенье, 23 мая 2021, 03:39
Virgin Galactic провела ключевой испытательный полет в космос
virgingalactic

Самолет VSS Unity компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона совершил первый из трех ключевых испытательных космических полетов, которые позволят VG проводить коммерческие полеты.

Источник: Virgin Galactic, BBC

Детали: Полет состоялся с космодрома Spaceport America в Нью-Мексико.

С помощью материнского корабля VMS Eve аппарат Unity с пилотами Дэйвом Маккеем и Си Джей Стуркоу за штурвалом поднялся на высоту 89 км (55 миль), а затем спланировал обратно на Землю.

Ричард Брэнсон, который наблюдал за полетом с земли, сказал, что "это был прекрасный элегантный опыт".

В целом это шестой успешный полет Unity за пять лет.

На следующем рейсе к пилотам присоединятся четыре сотрудника Virgin Galactic, чтобы получить представление о том, какие впечатления будут у будущих клиентов. В следующем полете и сам Брэнсон отправится на край космоса.

Напомним:

  • Три недели назад компания американского предпринимателя Джеффа Безоса Blue Origin заявила, что 20 июля запустит экипаж на борту своей ракетно-капсульной системы New Shepard.
  • Кроме того, компания SpaceX Илона Маска намерена в 2021 году отправить в космос четырех гражданских в рамках первой в мире коммерческой миссии космонавтов на орбите.

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Темы: космос
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