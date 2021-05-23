Virgin Galactic провела ключевой испытательный полет в космос

Самолет VSS Unity компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона совершил первый из трех ключевых испытательных космических полетов, которые позволят VG проводить коммерческие полеты.

Источник: Virgin Galactic, BBC

Детали: Полет состоялся с космодрома Spaceport America в Нью-Мексико.

С помощью материнского корабля VMS Eve аппарат Unity с пилотами Дэйвом Маккеем и Си Джей Стуркоу за штурвалом поднялся на высоту 89 км (55 миль), а затем спланировал обратно на Землю.

Ричард Брэнсон, который наблюдал за полетом с земли, сказал, что "это был прекрасный элегантный опыт".

В целом это шестой успешный полет Unity за пять лет.

На следующем рейсе к пилотам присоединятся четыре сотрудника Virgin Galactic, чтобы получить представление о том, какие впечатления будут у будущих клиентов. В следующем полете и сам Брэнсон отправится на край космоса.

Напомним: