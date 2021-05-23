У пошуках життя: китайський марсохід почав досліджувати Червону планету

Перший китайський марсохід Zhurong успішно прибув на поверхню Марсу 15 травня, а тепер взявся до вивчення планети.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Китай став першою країною, яка під час свого першого польоту на Марс здійснила операції на орбіті, під час посадки та за допомогою марсоходу.

Китайський марсохід має шість колес та живиться від сонячних батарей. Він проведе на планеті близько трьох місяців, збираючи та досліджуючи зразки ґрунту з поверхні Марсу, щоб визначити, чи існують там свідчення життя.

Нагадаємо: