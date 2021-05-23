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У пошуках життя: китайський марсохід почав досліджувати Червону планету

Неділя, 23 травня 2021, 09:29

Перший китайський марсохід Zhurong успішно прибув на поверхню Марсу 15 травня, а тепер взявся до вивчення планети.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Китай став першою країною, яка під час свого першого польоту на Марс здійснила операції на орбіті, під час посадки та за допомогою марсоходу. Раніше на Марс успішно приземлялися космічні кораблі Сполучених Штатів та РФ.

Китайський марсохід має шість колес та живиться від сонячних батарей. Він проведе на планеті близько трьох місяців, збираючи та досліджуючи зразки ґрунту з поверхні Марсу, щоб визначити, чи існують там свідчення життя.

Нагадаємо:

  • Планується, що китайський марсохід досліджуватиме район, відомий як Утопія Планіція. Він приєднається до американського Perseverance, який прибув на Червону планету в лютому.
  • Наступного тижня безпілотник NASA Ingenuity здійснить шостий політ на Марсі, досягнувши швидкості до дев'яти миль (близько 14,5 км) на годину і тривалості більше двох хвилин.

Теми: космосКитай


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