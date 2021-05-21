Марсовий вертоліт Ingenuity здійснить 6 політ на Червоній планеті

Наступного тижня безпілотник NASA Ingenuity здійснить шостий політ на Марсі, досягнувши швидкості до дев'яти миль (близько 14,5 км) на годину і тривалості більше двох хвилин.

Джерело: Daily Mail

Деталі: Це буде перший політ в рамках "етапу демонстрації операцій", який включає допомогу марсоходу Perseverance у його місії знайти древні ознаки життя.

Ingenuity розвідає кілька особливостей поверхні з повітря під час короткого польоту.

Він підніметься на 33 фути (понад 10 м) в марсіанське небо, а потім пролетить на висоті 492 (майже 50 м) фути на південний захід із швидкістю дев'ять миль (близько 14,5 км) на годину, фотографуючи поверхню.

Передісторія: