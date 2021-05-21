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Марсовий вертоліт Ingenuity здійснить 6 політ на Червоній планеті

П'ятниця, 21 травня 2021, 04:44

Наступного тижня безпілотник NASA Ingenuity здійснить шостий політ на Марсі, досягнувши швидкості до дев'яти миль (близько 14,5 км) на годину і тривалості більше двох хвилин.

Джерело: Daily Mail

Деталі: Це буде перший політ в рамках "етапу демонстрації операцій", який включає допомогу марсоходу Perseverance у його місії знайти древні ознаки життя.

Ingenuity розвідає кілька особливостей поверхні з повітря під час короткого польоту.

Він підніметься на 33 фути (понад 10 м) в марсіанське небо, а потім пролетить на висоті 492 (майже 50 м) фути на південний захід із швидкістю дев'ять миль (близько 14,5 км) на годину, фотографуючи поверхню.

Передісторія:

  • Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.
  • 19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.
  • Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.
  • Марсовий вертоліт NASA Ingenuity під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд щодо швидкості та відстані.

Теми: космос


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