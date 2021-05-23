В поисках жизни: китайский марсоход начал исследовать Красную планету

Первый китайский марсоход Zhurong успешно прибыл на поверхность Марса 15 мая, а теперь взялся за изучение планеты.

Источник: Радио Свобода

Детали: Китай стал первой страной, которая во время своего первого полета на Марс осуществила операции на орбите, во время посадки и с помощью марсохода. Ранее на Марс успешно приземлялись космические корабли Соединенных Штатов и РФ.

Китайский марсоход имеет шесть колес и питается от солнечных батарей. Он проведет на планете около трех месяцев, собирая и исследуя образцы грунта с поверхности Марса, чтобы определить, существуют ли там свидетельство жизни.

Напомним:

Планируется, что китайский марсоход будет исследовать район, известный как Утопия Планиция. Он присоединится к американскому Perseverance, который прибыл на Красную планету в феврале.

На следующей неделе беспилотник NASA Ingenuity осуществит шестой полет на Марсе, достигнув скорости до девяти миль (около 14,5 км) в час и продолжительности более двух минут.