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У Києві відкрили "міст Кличка" після чергового ремонту скла

Неділя, 23 травня 2021, 13:10
У Києві відкрили міст Кличка після чергового ремонту скла

Пішохідно-велосипедний міст у центрі столиці знову повністю відкрито для відвідувачів, оскільки на ньому завершились ремонтні роботи.

Джерело: повідомлення "Київавтодору" у Facebook, Укрінформ

 

Дослівно: "Одне із найкращих оглядових місць на столицю – Володимирський пішохідно-велосипедний міст повністю відкрито для відвідувачів. Саме з нього відкриваються незабутні панорами на Лівий берег, Поділ, а на обрії видно Оболонь. З іншої сторони – Європейська площа. Знизу – Володимирський узвіз, бруківку на ньому ремонтуватимуть уже найближчим часом".

Деталі: Закривали міст через пошкодження верхнього шару скла, який довелося замінити. Також комунальники виконали герметизацію і змонтували захист стиків зі склопакетом.

Нагадаємо: У столиці пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів, відкрили у 2019 році до Дня Києва, але вже незабаром закрили на ремонт, бо тріснуло скло.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київ
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