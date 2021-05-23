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В Киеве открыли "мост Кличко" после очередного ремонта стекла

Воскресенье, 23 мая 2021, 13:10
В Киеве открыли мост Кличко после очередного ремонта стекла

Пешеходно-велосипедный мост в центре столицы снова полностью открыт для посетителей, поскольку на нем завершились ремонтные работы.

Источник: сообщение "Киевавтодора" в Facebook Укринформ

 

Дословно: "Одно из лучших обзорных мест на столицу – Владимирский пешеходно-велосипедный мост полностью открыт для посетителей. Именно с него открываются незабываемые панорамы на Левый берег, Подол, а на горизонте видеется Оболонь. С другой стороны - Европейская площадь. Снизу - Владимирский спуск, брусчатку на нем будут ремонтировать уже в ближайшее время".

Детали: Закрывали мост из-за повреждения верхнего слоя стекла, который пришлось заменить. Также коммунальщики выполнили герметизацию и смонтировали защиту стыков со стеклопакетом.

Напомним: В столице пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, открыли в 2019 году ко Дню Киева, но уже вскоре закрыли на ремонт, потому что треснуло стекло.

Темы: Киев
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