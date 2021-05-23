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ООС: окупанти ведуть провокаційні обстріли

Неділя, 23 травня 2021, 17:49
ООС: окупанти ведуть провокаційні обстріли

З початку доби у неділю в районі ООС було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Повідомляється, що з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил.

Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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