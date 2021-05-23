ООС: оккупанты ведут провокационные обстрелы

С начала суток в воскресенье в районе ООС было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Сообщается, что в целях дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил.

В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска – еще и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.