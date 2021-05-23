Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ООС: оккупанты ведут провокационные обстрелы

Воскресенье, 23 мая 2021, 17:49

С начала суток в воскресенье в районе ООС было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Сообщается, что в целях дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил.

В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска – еще и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минобороны Беларуси: истребитель подняли, чтобы помочь самолету Ryanair приземлиться

В Италии 9 погибших в результате обрыва кабины на канатной дороге

Лукашенко приказал поднять истребитель, чтобы посадить самолет с оппозиционером

У Путина рассказали о подготовке к возможной встрече с Зеленским

видеоС самолета, севшего в Минске, силовики сняли основателя NЕХТА и задержали

видео, обновленоВ Минске экстренно приземлился самолет Ryanair, в аэропорт прибыли "скорые" и саперы

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
На востоке ранен украинский воин, состояние тяжелое
Боевики второй раз за месяц обстреляли жилые районы Марьинки
Сутки на Донбассе: оккупанты 10 раз срывали "тишину"
Последние новости
17:49
ООС: оккупанты ведут провокационные обстрелы
17:39
Президент Литвы требует от Беларуси освободить оппозиционера Протасевича
17:20
Минобороны Беларуси: истребитель подняли, чтобы помочь самолету Ryanair приземлиться
17:01
В Киеве за сутки подтвердили 73 случая коронавируса
16:39
Тихановская: посадка Ryanair с оппозиционером - операция спецслужб
16:20
СМИ: прокладка "Северного потока 2" возобновлена
16:12
В Италии 9 погибших в результате обрыва кабины на канатной дороге
16:00
KSE: правительство отказывается расширять полномочия набсоветов
15:54
Лукашенко приказал поднять истребитель, чтобы посадить самолет с оппозиционером
15:39
Санкции против Nord Stream-2: в Нафтогазе поблагодарили США
Все новости...