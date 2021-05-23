На сході поранено українського військового
Неділя, 23 травня 2021, 23:25
На сході України внаслідок обстрілу зі станкового гранатомета український військовий отримав осколкове поранення.
Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Дослівно: "В результаті обстрілу зі станкового гранатомета один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надано належну медичну допомогу.
Стан здоров’я захисника – задовільний".
Деталі: Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Українська правда