На сході поранено українського військового

На сході України внаслідок обстрілу зі станкового гранатомета український військовий отримав осколкове поранення.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "В результаті обстрілу зі станкового гранатомета один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надано належну медичну допомогу.

Стан здоров’я захисника – задовільний".

Деталі: Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.