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На сході поранено українського військового

Неділя, 23 травня 2021, 23:25
На сході поранено українського військового

На сході України внаслідок обстрілу зі станкового гранатомета український військовий отримав осколкове поранення.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "В результаті обстрілу зі станкового гранатомета один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надано належну медичну допомогу.

Стан здоров’я захисника – задовільний".

Деталі: Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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