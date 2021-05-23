На востоке ранен украинский военный

На востоке Украины в результате обстрела со станкового гранатомета украинский военный получил осколочное ранение.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "В результате обстрела со станкового гранатомета один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Состояние здоровья защитника – удовлетворительное".

Детали: О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.