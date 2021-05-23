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На востоке ранен украинский военный

Воскресенье, 23 мая 2021, 23:25

На востоке Украины в результате обстрела со станкового гранатомета украинский военный получил осколочное ранение.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "В результате обстрела со станкового гранатомета один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Состояние здоровья защитника – удовлетворительное".

Детали: О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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