Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти на Донбасі 6 разів гатили по позиціях ЗСУ

Понеділок, 24 травня 2021, 07:38

За добу 23 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, поранено одного бійця.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Зокрема, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

В районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів  різних систем та стрілецької зброї.

У результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу.

Стан здоров’я захисника – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 24 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Так, біля населеного пункту Невельське ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна повернулася в 5-ку лідерів у Європі за поширенням коронавірусу

відеоАвтотроща в Києві: легковик опинився під палаючою вантажівкою

Неповнолітня випала з вікна багатоповерхівки в Івано-Франківську

Опозиція Білорусі: літак Ryanair погрожували збити, до Вільнюса полетіли не всі

фотоУ Києві пройшла акція на підтримку затриманого в Мінську опозиціонера

Протасевич перед затриманням казав, що на нього чекає смертна кара - ЗМІ

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
На сході поранено українського військового
ООС: окупанти ведуть провокаційні обстріли
На сході поранено українського воїна, стан важкий
Останні новини
08:00
Головні новини неділі та ночі: затримання Протасевича, ефективність вакцин
07:56
Українських миротворців евакуювали через виверження вулкану в Конго
07:38
Окупанти на Донбасі 6 разів гатили по позиціях ЗСУ
07:14
Ізраїль скасовує карантинні обмеження
06:15
Канада закликала Білорусь звільнити Протасевича
05:33
Україна повернулася в 5-ку лідерів у Європі за поширенням коронавірусу
04:31
Під час вечірки у США сталася стрілянина, двоє загиблих
03:17
відеоАвтотроща в Києві: легковик опинився під палаючою вантажівкою
02:55
США вимагають негайно звільнити Протасевича
02:18
Міжнародні організації відправляють допомогу сектору Гази
Усі новини...