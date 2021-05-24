Оккупанты на Донбассе 6 раз били по позициям ВСУ

За сутки 23 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, ранен один бойца.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: В частности, неподалеку Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра, а у населенного пункта Новгородское – минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска – еще и автоматические станковые гранатометы.

В районе населенного пункта Старогнатовка наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 24 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Так, у населенного пункта Невельское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.