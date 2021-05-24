Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты на Донбассе 6 раз били по позициям ВСУ

Понедельник, 24 мая 2021, 07:38

За сутки 23 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, ранен один бойца.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: В частности, неподалеку Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра, а у населенного пункта Новгородское – минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска – еще и автоматические станковые гранатометы.

В районе населенного пункта Старогнатовка наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 24 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Так, у населенного пункта Невельское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина вернулась в 5-ку лидеров в Европе по распространению коронавируса

видеоАвария в Киеве: легковушка оказался под горящим грузовиком

Несовершеннолетняя выпала с окна многоэтажки в Ивано-Франковске

Оппозиция Беларуси: самолет Ryanair угрожали сбить, в Вильнюс полетели не все

фотоВ Киеве прошла акция в поддержку задержанного в Минске оппозиционера

Протасевич перед задержанием говорил, что его ждет смертная казнь - СМИ

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
На востоке ранен украинский военный
ООС: оккупанты ведут провокационные обстрелы
На востоке ранен украинский воин, состояние тяжелое
Последние новости
07:38
Оккупанты на Донбассе 6 раз били по позициям ВСУ
07:14
Израиль отменяет карантин
06:15
Канада призвала Беларусь освободить Протасевича
05:33
Украина вернулась в 5-ку лидеров в Европе по распространению коронавируса
04:31
Во время вечеринки в США произошла стрельба, двое погибших
03:17
видеоАвария в Киеве: легковушка оказался под горящим грузовиком
02:55
США требуют немедленно освободить Протасевича
02:18
Международные организации отправляют помощь сектору Газа
01:38
Действия Лукашенко наносят ущерб международной репутации Беларуси – посол США
00:50
Несовершеннолетняя выпала с окна многоэтажки в Ивано-Франковске
Все новости...