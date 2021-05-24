Українських миротворців евакуювали через виверження вулкану в Конго
Через виверження вулкану у Демократичній Республіці Конго евакуювали українських миротворців.
Джерело: Інфтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу 18 окремого вертолітного загону ДР Конго
Дослівно: "22 травня, близько 19 години, в місті Гома, що у Демократичній Республіці Конго, почалося виверження вулкану Ньїрагонго.
Командуванням загону було прийняте рішення про евакуацію особового складу, озброєння і військової техніки в безпечне місце.
При переміщенні особовий склад діяв згідно з планом евакуації затвердженим вищим керівництвом ЗСУ".
Деталі: У повідомленні наголошується, що "в даний час військовослужбовці в повному складі повернулися в базовий табір, знаходяться в черговому режимі і чекають вказівок на випадок повторної евакуації".
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