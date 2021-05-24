Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українських миротворців евакуювали через виверження вулкану в Конго

Понеділок, 24 травня 2021, 07:56
Українських миротворців евакуювали через виверження вулкану в Конго

Через виверження вулкану у Демократичній Республіці Конго евакуювали українських миротворців.

Джерело: Інфтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу 18 окремого вертолітного загону ДР Конго

Дослівно: "22 травня, близько 19 години, в місті Гома, що у Демократичній Республіці Конго, почалося виверження вулкану Ньїрагонго.

Командуванням загону було прийняте рішення про евакуацію особового складу, озброєння і військової техніки в безпечне місце.

При переміщенні особовий склад діяв згідно з планом евакуації затвердженим вищим керівництвом ЗСУ".

Деталі: У повідомленні наголошується, що "в даний час військовослужбовці в повному складі повернулися в базовий табір, знаходяться в черговому режимі і чекають вказівок на випадок повторної евакуації".

Передісторія:

  • Один з найактивніших вулканів в світі - Ньїрагонго на сході Демократичної Республіки Конго – почав вивергатися.
  • Щонайменше 15 людей загинули внаслідок виверження вулкану в Конго.

"Українська правда" у Threads

Теми: Африка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Африка
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
За виведенням миротворців ООН з Малі міг стояти Пригожин – США
Кремль намагається взяти під контроль сили "Вагнера" в Африці та на Близькому Сході – WSJ
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: