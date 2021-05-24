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Українських миротворців евакуювали через виверження вулкану в Конго

Понеділок, 24 травня 2021, 07:56

Через виверження вулкану у Демократичній Республіці Конго евакуювали українських миротворців.

Джерело: Інфтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу 18 окремого вертолітного загону ДР Конго

Дослівно: "22 травня, близько 19 години, в місті Гома, що у Демократичній Республіці Конго, почалося виверження вулкану Ньїрагонго.

Командуванням загону було прийняте рішення про евакуацію особового складу, озброєння і військової техніки в безпечне місце.

При переміщенні особовий склад діяв згідно з планом евакуації затвердженим вищим керівництвом ЗСУ".

Деталі: У повідомленні наголошується, що "в даний час військовослужбовці в повному складі повернулися в базовий табір, знаходяться в черговому режимі і чекають вказівок на випадок повторної евакуації".

Передісторія:

  • Один з найактивніших вулканів в світі - Ньїрагонго на сході Демократичної Республіки Конго – почав вивергатися.
  • Щонайменше 15 людей загинули внаслідок виверження вулкану в Конго.

Теми: Африка


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