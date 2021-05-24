Троє вчених інституту вірусології в Ухані захворіли до оголошення про COVID – розвідка США

Три дослідники з китайського Інституту вірусології Ухань у листопаді 2019 року настільки захворіли, що звернулися по допомогу в лікарню, згідно з раніше не розголошуваним звітом розвідки США.

Джерело: "The Wall Street Journal"

Деталі: Китайські вчені працювали в лабораторії, яка займається вивченням коронавірусів та інших патогенів. У листопаді вони звернулися до лікарів із симптомами, які були схожі як на ознаки COVID-19, таки і на звичайне ГРВІ.

Ця інформація може додати ваги закликам до більш повного дослідженню того, чи міг вірус Covid-19 вислизнути з лабораторії.

Деталі звіту виходять за рамки фактологічного бюлетеня Держдепартаменту, випущеного в останні дні президентства Дональда Трампа, в якому йшлося, що кілька дослідників у лабораторії, центрі з вивчення коронавірусів та інших патогенів, захворіли восени 2019 року "з симптоми, що відповідають як Covid-19, так і звичайному сезонному захворюванню".

Розкриття числа дослідників, термінів їх захворювань і їхніх відвідувань лікарень відбувається напередодні засідання керівного органу Всесвітньої організації охорони здоров'я, на якому мають обговорювати наступний етап розслідування походження Covid-19.

МЗС Китаю у відповідь на запит WSJ заявив, що "США продовжують просувати теорію про витік із лабораторії". Там додали, що не знають, чи США насправді намагаються відстежити походження інфекції чи "відволікають увагу".

Нагадаємо: Першим офіційно підтвердженим випадком COVID-19 була людина, котра захворіла в Китаї 2 грудня 2019 року.

31 грудня 2019 року китайська влада повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я про випадки пневмонії, викликаної невідомим збудником. 3 січня 2020 року китайські служби повідомили ВООЗ про 44 випадки пневмонії в місті Ухань провінції Хубей.