Три дослідники з Китайського Інституту вірусології і Ухані у листопаді 2019 року настільки захворіли, що звернулися по допомогу в лікарню, згідно з раніше не розголошуваним звітом розвідки США.

Джерело: "The Wall Street Journal"

Деталі: Китайські вчені працювали в лабораторії, яка займається вивченням коронавірусів та інших патогенів. У листопаді 2019 року вони звернулися до лікарів із симптомами, які були схожі як на ознаки COVID-19, таки і на звичайне ГРВІ.

Ця інформація може додати ваги закликам до більш повного дослідженню того, чи міг вірус Covid-19 вислизнути з лабораторії.

Деталі звіту виходять за рамки фактологічного бюлетеня Держдепартаменту, випущеного в останні дні президентства Дональда Трампа, в якому йшлося, що кілька дослідників у лабораторії, центрі з вивчення коронавірусів та інших патогенів, захворіли восени 2019 року "з симптоми, що відповідають як Covid-19, так і звичайному сезонному захворюванню".

Розкриття числа дослідників, термінів їх захворювань і їхніх відвідувань лікарень відбувається напередодні засідання керівного органу Всесвітньої організації охорони здоров'я, на якому мають обговорювати наступний етап розслідування походження Covid-19.

МЗС Китаю на запит WSJ заявило, що "США продовжують просувати теорію про витік із лабораторії". Там додали, що не знають, чи США насправді намагаються відстежити походження інфекції чи "відволікають увагу".

Нагадаємо: Першим офіційно підтвердженим випадком COVID-19 була людина, котра захворіла в Китаї 2 грудня 2019 року.

31 грудня 2019 року китайська влада повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я про випадки пневмонії, викликаної невідомим збудником. 3 січня 2020 року китайські служби повідомили ВООЗ про 44 випадки пневмонії в місті Ухань провінції Хубей.

Влада Китаю відмовлялася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані на початку 2021 року, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

Експерти вважають, що влада Китаю запізно повідомила світові про загрозу й применшувала масштаби епідемії.

Італійський Національний інститут раку в Мілані заявляв, що коронавірус циркулював в Італії з вересня 2019 року і міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж вважалося.

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