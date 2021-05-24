Трое ученых института вирусологии в Ухане заболели до объявления о COVID – разведка США

Три исследователя из китайского Института вирусологии Уханя в ноябре 2019 года настолько заболели, что обратились за помощью в больницу, согласно ранее не разглашаемому отчету разведки США.

Источник: "The Wall Street Journal"

Детали: Китайские ученые работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. В ноябре они обратились к врачам с симптомами, которые были похожи как на признаки COVID-19, таки и на обычное ОРВИ.

Эта информация может добавить веса растущим призывам к более полному исследованию того, мог ли вирус Covid-19 ускользнуть из лаборатории.

Детали отчета выходят за рамки фактологического бюллетеня Госдепартамента, выпущенного в последние дни президентства Дональда Трампа, в котором говорилось, что несколько исследователей в лаборатории, центре по изучению коронавирусов и других патогенов, заболели осенью 2019 года "с симптомы, соответствующие как Covid-19, так и обычному сезонному заболеванию".

Раскрытие числа исследователей, сроков их заболеваний и их посещений больниц происходит накануне заседания руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, на котором должны обсуждать следующий этап расследования происхождения Covid-19.

МИД Китая в ответ на запрос WSJ заявил, что "США продолжают продвигать теорию об утечке из лаборатории". Там добавили, что не знают, действительно ли США пытаются отследить происхождение инфекции или "отвлекают внимание".

Напомним: Первым официально подтвержденным случаем COVID-19 был человек, заболевший в Китае 2 декабря 2019 года.

31 декабря 2019 года китайские власти уведомили Всемирную организацию здравоохранения о случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем. 3 января 2020 года китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.