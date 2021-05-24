Україна пропонує змінити підхід до розмінування на Донбасі

Українська сторона в переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі 19 травня виступила з новою ініціативою про розмінування регіону, пропонуючи об'єднати в одну дорожню карту 19 раніше затверджених ділянок і ділянки об'єктів інфраструктури.

Джерело: речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дім", "Новости Донбасса"

Пряма мова Арестовича: "У грудні 2019 року на саміті лідерів Нормандського формату в Парижі домовилися про 19 ділянок розмінування. Більшість із них – поруч із КПВВ. Також вони стосуються об'єктів критичної інфраструктури, наприклад, тих же кладовищ, у тому числі 86 на лінії розмежування.

Крім того, є заміновані ділянки, які задіяні в ремонтах об'єктів газо-, водо- та електропостачання. І щоб ремонтні бригади могли виїхати на них у разі пошкодження, попередньо працюють сапери, розміновують ці території.

Типовий приклад: необхідно відновити газорозподільну станцію в Мар'їнці, від якої залежить 20 тисяч осіб, які без газу живуть з 2015 року. Ми провели аналіз – і виявляється, більшість цих об'єктів інфраструктури знаходяться саме на ділянках розмінування".

Деталі: Російська сторона в ТКГ взяла паузу, щоб обдумати питання.