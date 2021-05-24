Украина предлагает изменить подход к разминированию на Донбассе

Украинская сторона в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе 19 мая выступила с новой инициативой о разминировании региона, предлагая объединить в одну дорожную карту 19 ранее утвержденных участков и участки объектов инфраструктуры.

Источник: спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом", "Новости Донбасса"

Прямая речь Арестовича: "В декабре 2019 года на саммите лидеров Нормандского формата в Париже договорились о 19 участках разминирования. Большинство из них – рядом с КПВВ. Также они касаются объектов критической инфраструктуры, например, тех же кладбищ, которых 86 на линии разграничения.

Кроме того, есть заминированные участки, которые задействованы в ремонтах объектов газо-, водо- и электроснабжения. И чтобы ремонтные бригады могли выехать на них в случае повреждения, предварительно работают саперы, разминируют эти территории.

Типичный пример: необходимо восстановить газораспределительную станцию в Марьинке, от которой зависит 20 тысяч человек, которые без газа живут с 2015 года. Мы провели анализ – и оказывается, большинство этих объектов инфраструктуры находятся как раз на участках разминирования".

Детали: Российская сторона в ТКГ взяла паузу, чтобы обдумать вопрос.