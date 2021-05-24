Кримські окупанти хочуть посадити на 9 років голову Меджлісу Чубарова

На засіданні підконтрольного Кремлю "Верховного суду Криму" сторона обвинувачення запросила для голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого на півострові судять заочно, дев’ять років колонії.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на російські та кримські ЗМІ

Деталі: Чубаров і його захист поки це не коментували.

Чубарова в окупованому Росією Криму звинувачують в "організації масових заворушень 26 лютого 2014 року за стінами кримського парламенту".

Торік російські слідчі в АРК заочно висунули звинувачення голові Меджлісу за статтями про "організацію масових заворушень", "публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії". Сам Чубаров зазначив, що російська влада "почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і "ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму".

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.